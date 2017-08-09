Николас Лапровиттола: Переход в «Зенит»? Мне был нужен клуб, в котором я буду играть важную роль

Защитник «Зенита» Николас Лапровиттола рассказал, почему решил продолжить карьеру в петербургском клубе.

- Не буду врать, предложение «Зенита» было очень выгодным. Конечно, я хотел бы играть в Евролиге. Думаю, я мог бы лучше выступить за «Басконию», но сейчас все мои мысли сосредоточены на команде, которая давно меня интересовала. Мне был нужен клуб, в котором я буду играть важную роль, – приводит слова Лапровиттолы La Nación.



Напомним, в июле «Зенит» объявил о переходе 27-летнего баскетболиста. Контракт с Лапровиттолой подписан по схеме «1+1».

Сезон-2016/17 Николас начинал в «Сан-Антонио Сперс», а в январе перешел в «Басконию». В 14 матчах Евролиги он набирал по 2,7 очка и собирал по 0,9 подбора в среднем за игру.