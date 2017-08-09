Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 0Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

МОК: Информация о допуске сборной России к ОИ-2018 за 100 миллионов долларов – спекуляция

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Международный олимпийский комитет опроверг информацию о том, что сборная России будет допущена на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, если заплатит штраф в размере 100 миллионов долларов.

«Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было», – говорится в ответе МОК на запрос «Р-Спорт».

Напомним, дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Освальдом занимается перепроверкой проб российских спортсменов с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. А Комиссия Шмида проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024Киберспортивные дисциплины могут стать частью соревновательной программы Летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает The Washington Post.Павел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в ПхенчханПавел Дацюк: Думаю, игроки НХЛ еще поедут на Олимпиаду в ПхенчханИнтервью «Советскому спорту» дал знаменитый «Волшебник», форвард СКА Павел Дацюк. Он не приехал в Сочи, а тренируется в Санкт-Петербурге.А Сара-то в чем виновата? За что Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 годаА Сара-то в чем виновата? За что Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 годаНиколай Мысин о том, почему срок наказания Эррани – вовсе не плевок в лицо Шараповой и всем российским болельщикам.Допинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 годаДопинг «подсунула» мама. Почему Эррани дали 2 месяца, а Шараповой – 2 годаМеждународная теннисная федерация приняла решение дисквалифицировать пойманную на допинге итальянскую спортсменку на два месяца.ИИХФ: В КХЛ допинг обнаружили только у трех игроковМенеджер по коммуникациям Международной федерации хоккея (ИИХФ) Адам Стайсс прокомментировал сообщения СМИ, что еще одним игроком КХЛ, попавшимся на допинге, был форвард СКА Сергей Плотников.
Олимпиада
МОК: Информация о допуске сборной России к ОИ-2018 за 100 миллионов долларов – спекуляция
Футбол
МВД: На стадионе «Спартака» опасных предметов не обнаружили
Синхронное плавание
Светлана Колесниченко: Пока Покровская с нами, все будет хорошо
Футбол
Арбитр Николаев пропустит несколько туров РФПЛ из-за ошибки в матче «Краснодар» - «Урал»
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018
Допинг
Допинг
МОК
МОК