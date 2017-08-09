МОК: Информация о допуске сборной России к ОИ-2018 за 100 миллионов долларов – спекуляция

Международный олимпийский комитет опроверг информацию о том, что сборная России будет допущена на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, если заплатит штраф в размере 100 миллионов долларов.

«Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было», – говорится в ответе МОК на запрос «Р-Спорт».

Напомним, дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Освальдом занимается перепроверкой проб российских спортсменов с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. А Комиссия Шмида проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.