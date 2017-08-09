Олимпийская сборная России – СКА. Стали известны составы команд, армейцы проведут матч без Знарка
Команды опубликовали заявки на финал Sochi Hockey Open-2017.
Олимпийская сборная России:
Вратари: Шестеркин (Сухачев);
Первое звено: Хафизуллин - Чудинов, Алтыбармакян - Каблуков - Кетов;
Второе звено: Нестеров - Науменков, Любимов - Григоренко - Федоров;
Третье звено: Арзамасцев - Трямкин, Галиев - Ткачев - Капризов;
Четвертое звено: Любушкин - Рафиков, Полунин - Красковский - Коршков.
СКА:
Вратари: Коскинен (Мельничук);
Первое звено: Белов - Рундблад, Ковальчук - Комаров - Плотников;
Второе звено: Яковлев - Зуб, Широков - Коскиранта - Хохлачев;
Третье звено: Гавриков - Херсли, Гусев - Тихонов - Карпов;
Четвертое звено: Рукавишников - Рыков, Мальцев - Квартальнов - Дергачев;
Армейцы проведут встречу без главного тренера Олега Знарка. Его отсутствие было запланировано заранее.
Напомним, матч состоится в 15:00 в Сочи.