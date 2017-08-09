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Олимпийская сборная России – СКА. Стали известны составы команд, армейцы проведут матч без Знарка

Источник:  ФХРКомментарии

Команды опубликовали заявки на финал Sochi Hockey Open-2017. 

Олимпийская сборная России:

Вратари: Шестеркин (Сухачев);

Первое звено: Хафизуллин - Чудинов, Алтыбармакян - Каблуков - Кетов;

Второе звено: Нестеров - Науменков, Любимов - Григоренко - Федоров;

Третье звено: Арзамасцев - Трямкин, Галиев - Ткачев - Капризов;

Четвертое звено: Любушкин - Рафиков, Полунин - Красковский - Коршков.

СКА:

Вратари: Коскинен (Мельничук);

Первое звено: Белов - Рундблад, Ковальчук - Комаров - Плотников;

Второе звено: Яковлев - Зуб, Широков - Коскиранта - Хохлачев;

Третье звено: Гавриков - Херсли, Гусев - Тихонов - Карпов;

Четвертое звено: Рукавишников - Рыков, Мальцев - Квартальнов - Дергачев; 

Армейцы проведут встречу без главного тренера Олега Знарка. Его отсутствие было запланировано заранее.  

Напомним, матч состоится в 15:00 в Сочи.  

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