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Леандро Паредес: Русский язык - очень сложный

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о своем впечатлении от пребывания в санкт-петербургской команде.

«Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а выучить русский еще не было времени. Это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано- и италоговорящими партнерами — Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа.

Впечатления от Санкт-Петербурга самые хорошие. Главное, что вместе со мной в Петербург переехала моя семья, мы здесь чувствуем себя прекрасно. Не знаю, насколько холодно будет зимой, но надеюсь, что проблем с этим у меня не возникнет. 

Мы одна из тех семей, которые любят проводить время дома в полном составе. Живем в квартире, которую недавно сняли. Единственная сложность на данный момент — язык. Мы пока не знаем русского, это немного ограничивает наше общение, но у нас всё хорошо», — цитирует Паредеса официальный сайт «Зенита».

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