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Вадим Хомицкий: Из предсезонных матчей «Сочи» нужно делать выводы

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Защитник ХК «Сочи» Вадим Хомицкий подвел итоги турнира Sochi Hockey Open, на котором его команда заняла шестое место, проиграв «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

«Проиграли в каких-то деталях. Начали неплохо, повели в счете. В течение игры было заметно, что в мелочах, в деталях мы допускали огрехи. Все это вылилось в третий гол соперника. Из этих игр надо делать выводы. Думаю, тренерский штаб сделает выводы. Картинка игры вырисовывается. У нас полностью поменялась тактика, схема игры. Лучше сейчас оступиться, чтобы в будущем действовать четче. 

Огромный плюс — играть со сборными России и Канады. Это отличный предсезонный турнир. Организация и атмосфера очень хорошие», — цитирует Хомицкого клубное телевидение.

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