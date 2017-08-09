Вадим Хомицкий: Из предсезонных матчей «Сочи» нужно делать выводы
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
Защитник ХК «Сочи» Вадим Хомицкий подвел итоги турнира Sochi Hockey Open, на котором его команда заняла шестое место, проиграв «Куньлунь Ред Стар» (2:3).
«Проиграли в каких-то деталях. Начали неплохо, повели в счете.
В течение игры было заметно, что в мелочах, в деталях мы допускали огрехи. Все
это вылилось в третий гол соперника. Из этих игр надо делать выводы. Думаю,
тренерский штаб сделает выводы. Картинка игры вырисовывается. У нас полностью
поменялась тактика, схема игры. Лучше сейчас оступиться, чтобы в будущем
действовать четче.
Огромный плюс — играть со сборными России и Канады. Это отличный предсезонный турнир. Организация и атмосфера очень хорошие», — цитирует Хомицкого клубное телевидение.
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