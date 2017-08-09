Вадим Хомицкий: Из предсезонных матчей «Сочи» нужно делать выводы

Защитник ХК «Сочи» Вадим Хомицкий подвел итоги турнира Sochi Hockey Open, на котором его команда заняла шестое место, проиграв «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

«Проиграли в каких-то деталях. Начали неплохо, повели в счете. В течение игры было заметно, что в мелочах, в деталях мы допускали огрехи. Все это вылилось в третий гол соперника. Из этих игр надо делать выводы. Думаю, тренерский штаб сделает выводы. Картинка игры вырисовывается. У нас полностью поменялась тактика, схема игры. Лучше сейчас оступиться, чтобы в будущем действовать четче.



Огромный плюс — играть со сборными России и Канады. Это отличный предсезонный турнир. Организация и атмосфера очень хорошие», — цитирует Хомицкого клубное телевидение.