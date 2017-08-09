«Амкар»: Благодарим болельщиков, которые поддержали клуб в непростое время
Футбольный клуб «Амкар» после матча пятого тура РФПЛ против «Уфы (0:0) поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Амкар» благодарит любителей футбола, оказавших нашей
команде горячую и искреннюю поддержку на матче с «Уфой». В трудные для команды
дни эти эмоции особенно ценны и дороги. Легко поддерживать футболистов, когда
они побеждают, но настоящая верность и преданность клубу проявляется именно на
таких турнирных отрезках, один из которых сейчас преодолевает «Амкар».
Надеемся, что добрая и позитивная атмосфера на «Звезде» сохранится и впредь, и мы все будем беречь ее: футболисты – хорошей самоотверженной игрой, болельщики – дружной поддержкой, а организаторы матчей – приятными сюрпризами, которые сделают обстановку на стадионе яркой и праздничной», — сообщает официальный сайт «Амкара».