«Барселона» не отдает «ПСЖ» трансферный сертификат Неймара

Дебют форварда Неймара за «ПСЖ» вновь может быть отложен, сообщает L’Equipe.

Бывший клуб бразильца до сих пор не отправил трансферный сертификат игрока в «ПСЖ». Из-за этого французы не могут заявить игрока для выступления в чемпионате Франции.

Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет в воскресенье в гостях с «Генгамом». И чтобы успеть внести Неймара в заявку на игру, клубу необходимо получить документы до полуночи субботы.

При этом «Барселона» может задерживать трансферный сертификат Неймара до 18 августа, после чего он перейдет в «ПСЖ» автоматически.

Добавим, что после двух дней отдыха Неймар приступил к тренировкам с «ПСЖ» и готовится сыграть с «Генгамом».