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Мийо Цакташ: В России всем безразлично на качество футбола, главное - счет на табло

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ поделился мнением, почему в России футбол низкого уровня.

«Сложно сказать, почему Хорватия рождает много звезд мирового футбола, а в России нет ни одной. Может, из-за того что футбол конкурирует с хоккеем? Мне сложно судить об этом. Но у нас действительно всегда хватало футбольных звезд европейского уровня. Хорватов можно найти почти в любом европейском чемпионате. И мы там не на последних ролях. Мне Славен Билич, который тренировал «Локомотив», как-то говорил, что для него загадка, почему в такой огромной стране так мало толковых футболистов. Раз уж он не знает, чего вы хотите от меня. 

20-летний игрок, добротно сыгравший пять матчей в РФПЛ, может рассчитывать на зарплату в 1 миллион евро? В Хорватии это немыслимо. Чтобы зарабатывать такие деньги, наши футболисты всеми правдами и неправдами стараются пробиться в Европу. Это ненормально, конечно, то, что вы говорите. Если бы у меня в 20 лет была такая зарплата, я бы не смог думать только о футболе. А то бы вообще забросил это дело. Может, поэтому и не вырастают россияне в звезд европейского футбола. Можно сказать, мы с вами докопались до истины. 

Российский футбол удивил тем, что у вас первичен результат. То есть никому нет дела до качества футбола, главное — счет на табло. Большинство команд в лиге играет по этому принципу, очень много борьбы, в том числе тактической. Клубы серьезную ставку делают на стандарты. В Европе нет такого перекоса, качество футбола для руководства клубов имеет не меньшее значение, чем результат», — цитирует Цакташа «Реальное время».

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