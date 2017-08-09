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Зоран Лукич: Гиббс отлично впишется в игру «Нижнего Новгорода»

Источник:  БК «Нижний Новгород»Комментарии

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Стерлингом Гиббсом.

«Свой прошлый сезон Стерлинг Гиббс провел в венгерской команде «Керменд» и за это время успел хорошо познакомиться с европейским баскетболом. Особенно его прогресс стал заметен в последние два-три месяца выступления в местном чемпионате.

Этот игрок способен успешно закрыть сразу две позиции. Он очень активный и агрессивный, и эти качества отлично впишутся в тот баскетбол, который мы собираемся показать в следующем сезоне», – приводит слова Лукича официальный сайт клуба.

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