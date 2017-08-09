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Ларссон подписал контракт с «Халл Сити»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Полузащитник Себастьян Ларссон стал игроком «Халл Сити», сообщает официальный сайт клуба. 32-летний швед подписал с «тиграми» контракт на один год.

Всю свою карьеру Ларссон провел в Англии. В 2004 году он дебютировал в «Арсенале», после чего играл в «Бирмингеме» (2006-2011) и «Сандерленде» (2011-2017). В минувшем сезоне он выходил на поле в 21 матче премьер-лиги.

В составе сборной Швеции Ларссон провел 90 матчей и забил шесть голов.

Напомним, в первом туре премьер-лиги команда Леонида Слуцкого сыграла в гостях с «Астон Виллой» (1:1). Во втором туре чемпионшипа «Халл Сити» примет 12 августа на «Кей Си Стэдиум» «Бертон», который прошлый сезон завершил на 20-м месте.

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