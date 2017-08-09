Борис Майоров: Иностранные клубы мешают развитию нашего хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров о курсе на Восток, который взяли не только в КХЛ, но и в ВХЛ.

В следующем сезоне в ВХЛ выступят два китайских клуба. При этом с хоккейной карты России исчезли известные команды из Твери и Балашихи.

- Никогда не скрывал, что негативно отношусь к участию зарубежных команд в наших чемпионатах, - комментирует этот факт Борис Майоров. - Ведь этим мы мешаем развитию собственного хоккея. Мне уже давно хочется посмотреть на него в чистом виде, без иностранных гостей.

Ладно еще, они выступают в КХЛ, это глобальный проект, никуда не денешься. Но зачем же их пускать в наши следующие дивизионы? Ведь были времена, когда у нас в МХЛ играли клубы из Казахстана, Белоруссии, Молдавии, даже Австрии!

Ну чем это поможет развитию нашего хоккея? Китайские клубы, безусловно, сделают огромный шаг вперед, получат бесценный опыт. Для них это очередная ступенька в развитии спорта. Ну а нам-то в них какой прок?