Павел Астахов: «Химки» не будут делать ставку только на Евролигу

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о задачах команды на грядущий сезон.



«Химки» вынуждены не разделять турниры. Мы, конечно, хотим хорошо выступить в Евролиге, но в то же время Лига ВТБ для нас очень важна. Через домашний чемпионат мы снова можем получить путевку в Евролигу. Для этого нам нужно пробиться в финал. Если там будет ЦСКА, то «Химки» уже получат путевку. Если в финале будет какая-то другая команда, значит мы должны выигрывать.

Учитывая, что в новом сезоне в Лиге ВТБ будет формат «Финала четырех», наша задача становится еще сложнее, потому что ставка будет сделана на одну полуфинальную игру», – заявил Астахов в эфире «Радио Маяк».