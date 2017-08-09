«Динамо СПб» обыграло «Олимпиец», одержав вторую победу кряду

В матче седьмого тура ФНЛ «Динамо СПб» дома победило «Олимпиец» со счетом 3:1.

За бело-голубых отличились Олег Бабенков, Артем Кулишев и Сандро Цвейба. Единственный мяч в составе нижегородцев забил Олег Фомин.

Подопечные Александр Точилина в турнирной таблице поднялись на первое место с шестнадцатью очками, команда из Нижнего Новгорода занимает тринадцатую строчку, имея в активе восемь очков.

Следующий матч петербуржцы проведут 13 августа в гостях против «Крыльев Советов», «Олимпиец» в тот же день примет «Тюмень».