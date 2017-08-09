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Андреас Гранквист: Кубок конфедераций в России был прекрасен, а мундиаль будет еще лучше

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о своих впечатлениям от Кубка конфедераций в России.

«Лично я принимал участие в трех чемпионатах Европы, но еще никогда не играл на чемпионате мира, а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир. Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдет в России, где я выступаю на протяжении последних четырех лет.

Меня не волнует, в каких городах придется играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет еще большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола», — приводит слова Гранквиста официальный сайт ФИФА.

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