Андреас Гранквист: Кубок конфедераций в России был прекрасен, а мундиаль будет еще лучше

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о своих впечатлениям от Кубка конфедераций в России.

«Лично я принимал участие в трех чемпионатах Европы, но еще никогда не играл на чемпионате мира, а ведь для любого футболиста сборной это самый важный турнир. Было бы ужасно обидно упустить шанс и снова остаться за бортом ЧМ. Тем более что он пройдет в России, где я выступаю на протяжении последних четырех лет.

Меня не волнует, в каких городах придется играть, тут по всей стране построены отличные новые стадионы. Прошедший в России Кубок конфедераций впечатлил, а чемпионат мира, уверен, станет еще большим успехом. Очень хочется верить, что мы тоже примем участие в этом празднике. Выход на ЧМ стал бы глотком свежего воздуха для шведского футбола», — приводит слова Гранквиста официальный сайт ФИФА.