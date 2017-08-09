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«Боруссия» потребовала от «Барселоны» 150 миллионов евро за Дембеле

Источник:  The GuardianКомментарии

«Боруссия» (Дортмунд) сообщила «Барселоне», что не будет продавать форварда Усмана Дембеле меньше чем за 150 миллионов евро.

Ранее генеральный директор немцев Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб отклонил предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов евро.

По информации The Guardian, во вторник «Барселона» направила делегацию в Германию для продолжения переговоров с «Боруссией».

«Боруссия» не намерена расставаться с Дембеле, так как опасается, что не найдет ему замену до закрытия трансферного окна. А компенсация в 150 миллионов евро, по мнению немцев, заставит «Барселону» отказаться от идеи приобретения 20-летнего француза.

Напомним, минувшим летом «Боруссия» приобрела Дембеле у «Ренна» за 15 миллионов евро. В своем первом сезоне в бундеслиге форвард провел 32 матча и забил шесть голов.

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