«Боруссия» потребовала от «Барселоны» 150 миллионов евро за Дембеле

«Боруссия» (Дортмунд) сообщила «Барселоне», что не будет продавать форварда Усмана Дембеле меньше чем за 150 миллионов евро.

Ранее генеральный директор немцев Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб отклонил предложение «Барселоны» в размере 100 миллионов евро.

По информации The Guardian, во вторник «Барселона» направила делегацию в Германию для продолжения переговоров с «Боруссией».

«Боруссия» не намерена расставаться с Дембеле, так как опасается, что не найдет ему замену до закрытия трансферного окна. А компенсация в 150 миллионов евро, по мнению немцев, заставит «Барселону» отказаться от идеи приобретения 20-летнего француза.

Напомним, минувшим летом «Боруссия» приобрела Дембеле у «Ренна» за 15 миллионов евро. В своем первом сезоне в бундеслиге форвард провел 32 матча и забил шесть голов.