Исмаэл Лима стал игроком «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» подписал контракт с бразильским полузащитником шведского «Кальмара» Исмаэлем Силвой Лимой.

«Исмаэль играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста, и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно, и футболист перешел в наш клуб.

Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться. Я желаю нашему новичку удачи, и говорю: «Добро пожаловать в «Ахмат»!», - сообщает на своей странице в инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.

В прошедшем сезоне Лима провел 29 матчей и забил два мяча.

Таблица трансферов РФПЛ