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Исмаэл Лима стал игроком «Ахмата»

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Грозненский «Ахмат» подписал контракт с бразильским полузащитником шведского «Кальмара» Исмаэлем Силвой Лимой.

«Исмаэль играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста, и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно, и футболист перешел в наш клуб.

Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться. Я желаю нашему новичку удачи, и говорю: «Добро пожаловать в «Ахмат»!», - сообщает на своей странице в инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Дорогие друзья! Во время представления новых игроков в период подготовительных сборов, я сообщал, что клуб продолжит работу на трасферном рынке до завершения заявочной кампании. Сегодня мы подписали контракт сроком на четыре года с полузащитником шведского клуба «Кальмара», бразильцем Исмаэлем Силва Лима. Исмаэль играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно и футболист перешёл в наш клуб. Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться. Я желаю нашему новичку удачи, и говорю: «Добро пожаловать в «АХМАТ»! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Грозный #Спорт #Исмаэль

Публикация от M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095)

В прошедшем сезоне Лима провел 29 матчей и забил два мяча.

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