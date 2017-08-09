Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал0 : 0Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кириленко: Проход на матчи сборной России в Казани будет бесплатным

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко  заявил, что вход на матчи товарищеского турнира в Казани с участием сборной РФ будет свободным.

«Мы хотим пригласить всех друзей баскетбола в «Баскет-Холл» в Казани, где будет играть наша сборная. Каждый желающий должен использовать возможность посмотреть матчи международного турнира с участием четырех участников Евробаскета: России, Германии, Венгрии и Исландии. И конечно, воочию увидеть игру нашей национальной команды. Вход на все матчи будет бесплатным», — цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, товарищеский турнир в Казани будет проходить с 11 по 13 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Базаревич: ФИБА сократит время на подготовку сборныхГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, что в ближайшее время ФИБА сократит время на подготовку национальных команд к крупным турнирам до четырех недель.Сергей Базаревич: Тренерский штаб сборной мало следит за игроками в клубахГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о подготовке команды к Евробаскету-2017.Сергей Базаревич: Хотел, чтобы мы проиграли до ЕвробаскетаСергей Базаревич: Хотел, чтобы мы проиграли до ЕвробаскетаГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич – о поражении в финале Кубка Кондрашина и Белова.Тимофей Мозгов: Присутствие Шведа на Евробаскете очень важноЦентровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов поделился мнением о значимости для национальной команды защитника «Химок» Алексея Шведа и форварда «Зенита» Сергея Карасева.Сергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей ЕвробаскетСергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей ЕвробаскетФорвард «Зенита» рассказал о восстановлении после травмы плеча и оценил перемены в петербургском клубе.
Футбол
Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро
Футбол
Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена
Бокс
Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией, которая представляет интересы Ковалева
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Кириленко
Андрей Кириленковсе новости