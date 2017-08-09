Андрей Кириленко: Проход на матчи сборной России в Казани будет бесплатным

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что вход на матчи товарищеского турнира в Казани с участием сборной РФ будет свободным.

«Мы хотим пригласить всех друзей баскетбола в «Баскет-Холл» в Казани, где будет играть наша сборная. Каждый желающий должен использовать возможность посмотреть матчи международного турнира с участием четырех участников Евробаскета: России, Германии, Венгрии и Исландии. И конечно, воочию увидеть игру нашей национальной команды. Вход на все матчи будет бесплатным», — цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, товарищеский турнир в Казани будет проходить с 11 по 13 августа.