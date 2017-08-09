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Власов проведет в Саратове бой с Дэйли

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боксер Максим Власов проведет 7 сентября в Саратове поединок против Дентона Дэйли из Канады.

«Максим 7 сентября в Саратове будет боксировать с пятым номером рейтинга WBA канадцем Дэйли», – приводит ТАСС слова промоутера боксера Шамира Петросяна.

Власов в настоящий момент занимает седьмую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе, Дэйли – пятую.

29 июня Власов нокаутировал Муссу Аджибу из Мали. Всего в активе его 39 побед (22 нокаутом) и два поражения. На счету Дэйли 17 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

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