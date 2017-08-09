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«Фенербахче» арендует Жулиано с правом выкупа

Источник:  MilliyetКомментарии

Как сообщает турецкое интернет-издание Milliyet, «Фенербахче» и «Зенит» договорились о переходе полузащитника Жулиано на правах аренды.

По информации источника, «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», но в итоге стороны договорились об аренде бразильца с правом выкупа. Ожидается, что Жулиано прилетит в Стамбул завтра, 10 августа. 

Напомним, ранее футболист заявил, что хочет уйти из «Зенита» из-за недостатка игровой практики при новом тренере Роберто Манчини. В петербургский клуб бразилец перешел из «Гремио» в 2016 году. За это время он провел 30 матчей в РФПЛ и забил 8 голов. Контракт полузащитника с «Зенитом» действует до конца сезона-2019/20.

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