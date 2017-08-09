​19 августа СКА проведет благотворительный матч «От чистого сердца»

19 августа СКА проведет благотворительный матч в рамках акции «От чистого сердца», сообщает официальный сайт армейцев.

- Традиционная акция проходит ежегодно уже на протяжении 7 лет в разных городах России и каждый раз собирает представительный состав. В ней уже приняли участие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, прославленные ветераны отечественного хоккея – Валерий Каменский, Алексей Яшин, Вячеслав Козлов, Александр Якушев, представители иных видов спорта, а также общественные и политические деятели – министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и многие другие.

В этом году в матче встретятся команды «Друзья СКА» и «Команда Ковальчука». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями, - говорится в сообщении.

Матч пройдет 19 августа в Ледовом дворец. Начало встречи в 16:00.