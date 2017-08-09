Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал0 : 0Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

​19 августа СКА проведет благотворительный матч «От чистого сердца»

Источник:  ХК СКАКомментарии

19 августа СКА проведет благотворительный матч в рамках акции «От чистого сердца», сообщает официальный сайт армейцев. 

- Традиционная акция проходит ежегодно уже на протяжении 7 лет в разных городах России и каждый раз собирает представительный состав. В ней уже приняли участие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, прославленные ветераны отечественного хоккея – Валерий Каменский, Алексей Яшин, Вячеслав Козлов, Александр Якушев, представители иных видов спорта, а также общественные и политические деятели – министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и многие другие.

В этом году в матче встретятся команды «Друзья СКА» и «Команда Ковальчука». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями, - говорится в сообщении. 

Матч пройдет 19 августа в Ледовом дворец. Начало встречи в 16:00. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Барабанов признан MVP Sochi Hockey OpenНападающий СКА Александр Барабанов получил приз самому ценному игроку турнира Sochi Hockey Open.Олимпийская сборная России обыграла СКА в серии буллитов и стала победителем турнира Sochi Hockey OpenОлимпийская сборная России в финале турнира Sochi Hockey Open обыграла СКА со счетом 4:3 (Б).Олимпийская сборная России – СКА. Стали известны составы команд, армейцы проведут матч без ЗнаркаКоманды опубликовали заявки на финал Sochi Hockey Open-2017.Александр Барабанов: Пока я не готов к НХЛНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о своем будущем.Соин заключил пробный контракт с «Ладой». Таблица переходов КХЛСоин заключил пробный контракт с «Ладой». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.
Футбол
Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро
Футбол
Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена
Бокс
Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией, которая представляет интересы Ковалева
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика