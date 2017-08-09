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«Урал» – «Зенит». Терентьев сыграет с первых минут, Краневиттер остался в запасе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» опубликовал заявку на матч пятого тура РФПЛ против «Урала».

Стартовый состав: Лунев, Кришито, Маммана, Нету, Терентьев, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Краневиттер, Нобоа, Жулиано, Дзюба, Полоз.

Напомним, матч пройдет 9 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Урал» с 6 баллами идет на девятом месте.

Матч

Урал - Зенит - 0:0

1-й тайм

Состав

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев, Фидлер, Емельянов, Ильин

Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Дриусси, Кокорин

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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