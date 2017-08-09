«Урал» – «Зенит». Терентьев сыграет с первых минут, Краневиттер остался в запасе
«Зенит» опубликовал заявку на матч пятого тура РФПЛ против «Урала».
Стартовый состав: Лунев, Кришито, Маммана, Нету, Терентьев, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Краневиттер, Нобоа, Жулиано, Дзюба, Полоз.
Напомним, матч пройдет 9 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Зенит» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Урал» с 6 баллами идет на девятом месте.
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Димитров, Бикфалви, Кулаков, Григорьев, Фидлер, Емельянов, Ильин
Зенит: Лунев, Нету, Кришито, Терентьев, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Дриусси, Кокорин
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
09 августа 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция