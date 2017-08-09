Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о решениях, которые были приняты в отношении судей из Москвы Евгения Турбина и Алексея Николаева.

«Турбин переведен в первый дивизион, как и Левников. Потому что оценка (каждому) низкая, и пока они будут работать там. Как только докажут, что готовы соответствовать нашим требованиям к обслуживанию матчей премьер-лиги, они будут возвращены.

Николаев, к сожалению, допустил ошибку, но по нашим нормативным документам он будет продолжать работать в премьер-лиге. Другое дело, что средняя нагрузка будет ему изменена (снижена)», – приводит «Р-Спорт» слова Будогосского.

Напомним, Турбин наказан за ошибки в матче «Динамо» – «Амкар», а Николаев – за ошибочно назначенный пенальти в матче «Краснодар» – «Урал».