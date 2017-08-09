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«Ростов» – «Динамо»: Гостей поддержат 200 болельщиков

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Динамо» не останется без поддержки во время матча 5-го тура РФПЛ против «Ростова».

Ожидается, что на гостевом секторе стадиона «Олимп-2» соберется около 200 фанатов «Динамо».

Стоимость билетов на матч для них составит 200 рублей.

Напомним, что матч «Ростов» – «Динамо» начнется в 20:00 мск.

Матч

Ростов - Динамо

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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