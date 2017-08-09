«Ростов» – «Динамо»: Гостей поддержат 200 болельщиков

читайте также

Александр Бубнов: Ни «Ростов», ни «Динамо» по составу не смогут претендовать на что-то серьезное Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо».

Евгений Марков: «Зенит» не играл с «Тосно» вполсилы Нападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал выступление команды на старте сезона.

Кому же на самом деле принадлежит «Спартак»? После публикации «Советского спорта» о неэффективных тратах в «Спартаке» у многих читателей возникает вопрос.

Александр Бубнов: Задача «Рубина» в матче с «Локомотивом» – сыграть надежно в обороне Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Рубином» и «Локомотивом».