«Ростов» – «Динамо»: Гостей поддержат 200 болельщиков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Динамо» не останется без поддержки во время матча 5-го тура РФПЛ против «Ростова».
Ожидается, что на гостевом секторе стадиона «Олимп-2» соберется около 200 фанатов «Динамо».
Стоимость билетов на матч для них составит 200 рублей.
Напомним, что матч «Ростов» – «Динамо» начнется в 20:00 мск.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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