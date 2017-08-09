Антон Карпухов: «Зенит» составит конкуренцию грандам

Доигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал заявку в состав Суперлиги санкт-петербургского «Зенита».

«Не имею ничего против. Если клуб имеет возможность покупать хороших игроков и сразу становится боеспособной единицей – это идет только в плюс нашему волейболу. Я думаю, что они составят достойную конкуренцию нашим грандам.

Поэтому зачем ждать три года, пока пройдут все стадии отбора и повышения в классе? К тому же у нас появляется возможность лишний раз посетить Санкт-Петербург. Один из моих любимых городов. У меня там есть родственники, много друзей», — цитирует Карпухова официальный сайт клуба.