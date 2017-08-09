Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал0 : 0Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Карпухов: «Зенит» составит конкуренцию грандам

Источник:  ВК «Кузбасс»Комментарии

Доигровщик «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал заявку в состав Суперлиги санкт-петербургского «Зенита».

«Не имею ничего против. Если клуб имеет возможность покупать хороших игроков и сразу становится боеспособной единицей – это идет только в плюс нашему волейболу. Я думаю, что они составят достойную конкуренцию нашим грандам.

 Поэтому зачем ждать три года, пока пройдут все стадии отбора и повышения в классе? К тому же у нас появляется возможность лишний раз посетить Санкт-Петербург. Один из моих любимых городов. У меня там есть родственники, много друзей», — цитирует Карпухова официальный сайт клуба.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Смоляр: На сборе «Локомотиву» помогают болгарские ребятаБлокирующий новосибирского «Локомотива» Артем Смоляр рассказал о подготовке команды к новому сезону.Владимир Алекно: Вербов и Леон забрали у меня одну тренировкуГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру Вильфредо Леона и Алексея Вербова в гала-матче летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу и рассказал о подготовке команды к сезону.«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дерби«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дербиБлокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков в интервью «Советскому спорту» – о переезде из Казани, петербургском «Зените» и сложной предсезонке.Александр Абросимов: «Уралу» надо попадать в пелй-офф и двигаться дальше – в зону еврокубковБлокирующий уфимского «Урала» Александр Абросимов рассказал о подготовке команды к новому сезону.Дмитрий Ковалев перенес операциюСвязующий «Урала» Дмитрий Ковалёв перенёс операцию на голеностопе.
Футбол
Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро
Футбол
Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена
Бокс
Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией, которая представляет интересы Ковалева
все новости
Кузбасс
Кузбасскалендарьстатистика
Антон Карпухов
Антон Карпуховвсе новости
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости