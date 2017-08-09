«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро

«Спартак» продолжает переговоры с «Фенербахче» по переходу полузащитника Романа Нойштедтера.

По данным Futbol Arena, красно-белые сделали новое предложение турецкому клубу, увеличив компенсацию до восьми миллионов евро.

29-летний полузащитник сборной России перешел в «Фенербахче» прошлым летом и за сезон 2016/2017 провел в высшей лиге чемпионата Турции 18 матчей.

Отметим, что на прошлой неделе Нойштедтер заявил, что хочет остаться в «Фенербахче». Ранее сообщалось, что клуб также не готов продать игрока из-за ухода защитника Симона Кьера.

До перехода в «Фенербахче» игрок выступал за «Майнц» (2008-2009), «Боруссию» из Менхенгладбаха (2009-2012) и «Шальке» (2012-2016).

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