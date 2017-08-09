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Александр Бубнов: В матче с «Уралом» я поставил на победу «Зенита» со счетом 2:0

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Уралом» и «Зенитом».

- Я поставил на победу «Зенита» со счетом 2:0, не принимая во внимание, что команда Манчини может расслабиться после «Спартака». Я исхожу от уровня команд, который значительно выше у петербуржцев. При этом им не стоит ждать легкой игры. «Урал» будет биться и попробует достигнуть результата закрывшись. Не будет Смольникова – и это потеря для «Зенита». Он играет важную роль в построениях Манчини, по философии тренера фланговые защитники должны активно подключаться в атаку.

Мне кажется, больших перестановок от Манчини не последует. Ему нужно наигрывать состав. Хотя допускаю появление Артема Дзюбы в старте, он может быть полезен против насыщенной обороны. С другой стороны в матче с «Рубином», который играет еще плотнее, дважды отличился Дриусси. Все-таки модель игры нового «Зенита» не предполагает Дзюбу в стартовом составе. Манчини делает ставку на маневренных форвардов, которые могут обыграть и убежать. Чтобы использовать Дзюбу нужно все время на него играть, то есть строить атаку через него. Мне кажется, Манчини видит атаку «Зенита» более вариативной. Кроме того, Артем сейчас не очень хорошо смотрится, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет в Екатеринбурге на поле стадиона «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

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