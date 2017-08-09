Беленов признан болельщиками лучшим футболистом «Уфы» в июле
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Голкипер Александр Беленов, набрав 57.9% общих голосов, был признан болельщиками лучшим футболистом «Уфы» по итогам июля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В июле уфимцы сыграли 3 матча: «Тосно» - «Уфа» (0:1), «Уфа» - «Спартак-Москва» (0:0), «Урал» - «Уфа» (1:1). Во всех этих поединках Беленов вышел в стартовом составе.
Второе место в опросе занял нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун (20.1%) всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков июля полузащитник Иван Обляков (3.6%).
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