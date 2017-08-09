Александр Бубнов: «Спартак» в игре с «Арсеналом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Спартаком» и «Арсеналом».

- У «Арсенала» нет выстроенной игры в атаке, которая может доставить «Спартаку» много проблем. По игре с «Тосно» это было видно. Интересно, как оправится «Спартак» после удара от «Зенита». Они прилично нагрузились, «Зенит» их погонял. Время на восстановление было мало, Адриано потеряли, а Глушаков, Самедов, Фернандо, Комбаров находятся не в лучшем состоянии. При этом «Спартак» выйдет очень настроенным и сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. «Спартак» сильнее «Арсенала» во всех линиях, но как команда сможет реализовать преимущество с учетом имеющихся проблем – вопрос. Хотя я не жду сенсации в этом матче, объективных причин для нее нет, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.