Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал0 : 0Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: «Спартак» в игре с «Арсеналом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Спартаком» и «Арсеналом».

- У «Арсенала» нет выстроенной игры в атаке, которая может доставить «Спартаку» много проблем. По игре с «Тосно» это было видно. Интересно, как оправится «Спартак» после удара от «Зенита». Они прилично нагрузились, «Зенит» их погонял. Время на восстановление было мало, Адриано потеряли, а Глушаков, Самедов, Фернандо, Комбаров находятся не в лучшем состоянии. При этом «Спартак» выйдет очень настроенным и сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. «Спартак» сильнее «Арсенала» во всех линиях, но как команда сможет реализовать преимущество с учетом имеющихся проблем – вопрос. Хотя я не жду сенсации в этом матче, объективных причин для нее нет, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Ни «Ростов», ни «Динамо» по составу не смогут претендовать на что-то серьезноеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо».«Спартак» расторг контракт с нападающим Глазачевым«Спартак» по обоюдному соглашению сторон прекратил сотрудничество с нападающим Константином Глазачевым. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.Евгений Марков: «Зенит» не играл с «Тосно» вполсилыНападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал выступление команды на старте сезона.Кому же на самом деле принадлежит «Спартак»?Кому же на самом деле принадлежит «Спартак»?После публикации «Советского спорта» о неэффективных тратах в «Спартаке» у многих читателей возникает вопрос.Александр Бубнов: Задача «Рубина» в матче с «Локомотивом» – сыграть надежно в оборонеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Рубином» и «Локомотивом».
Футбол
Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро
Футбол
Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена
Бокс
Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией, которая представляет интересы Ковалева
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости