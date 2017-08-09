«Интер» объявил о подписании контракта с защитником Далбертом
Источник: ФК «Интер»Комментарии
Итальянский
«Интер» официально объявил о переходе защитника «Ниццы» Далберта
Эстевана.
Как сообщается, контракт с бразильцем заключен до 30 июня 2022 года.
Ранее, Sky Italia информировала о том, что трансфер Далберта обойдет «Интеру» в 20 миллионов евро + бонусы.
В минувшем сезоне бразилец, которому в сентябре исполнится 24 года, провел 33 матча в лиге 1 и сделал 4 голевые передачи.
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