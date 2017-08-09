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«Интер» объявил о подписании контракта с защитником Далбертом

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Итальянский «Интер» официально объявил о переходе защитника «Ниццы» Далберта Эстевана.

Как сообщается, контракт с бразильцем заключен до 30 июня 2022 года.

Ранее, Sky Italia информировала о том, что трансфер Далберта обойдет «Интеру» в 20 миллионов евро + бонусы.

В минувшем сезоне бразилец, которому в сентябре исполнится 24 года, провел 33 матча в лиге 1 и сделал 4 голевые передачи.

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