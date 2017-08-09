Александр Бубнов: Задача «Рубина» в матче с «Локомотивом» – сыграть надежно в обороне

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Рубином» и «Локомотивом».

- На мой взгляд, это главный матч дня. «Рубин» обыграл ЦСКА, «Локомотив» делит лидерство с «Зенитом». Скорее всего, казанцы пока не способны оказать сильное давление на ворота «Локомотива». Команда Семина лучше организована и сыграна. Задача «Рубина» – сыграть надежно в обороне. Игра с ЦСКА показала, что команде это по силам, хотя проблем хватает. Бердыев ищет оптимальный вариант в центре поля, а у «Локо» в этой зоне – стабильность. По сути, центр поля «железнодорожников» делает результат.

Если брать по предыдущим играм, то «Локо» выглядел предпочтительнее, но трудно предсказать как сложится матч в Казани. Я не считаю «Рубин» фаворитом, поставил на москвичей. Однако в этом матче возможно все, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Казань Арена» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.