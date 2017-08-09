«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Ибрагимовичем

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о подписании контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси», который готов платить ему 7,7 млн долларов в год. Таким образом, Златан мог стать самым высокооплачиваемым футболистом MLS.

Добавим, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью не исключал того, что клуб вновь подпишет соглашение с нападающим, который восстанавливается от травмы на базе «МЮ». Предполагается, что 35-летний швед продолжит восстановление после травмы колена до января 2018 года.

В минувшем сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах во всех турнирах за манкунианцев.