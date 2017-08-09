Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал0 : 0Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Белоус: Без конкуренции на каждую позицию «Локомотиву» придется тяжело

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший советник президента московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал выступления железнодорожников в текущем сезоне.

- Чьей заслуги в нынешнем успехе «Локо» больше - Семина или Геркуса?
- Мне сложно делить заслугу между тренером и президентом клуба, - приводит слова Белоуса «Евро-Футбол» - Учитывая, что никаких широкомасштабных приобретений у «Локомотива» не было, думаю, нынешний успех железнодорожников – это прежде всего заслуга главного тренера. Который, скажем так, с небольшой скамейкой все-таки сохраняет у команды победный настрой. А вообще, футбол- командная игра, в том числе и в плане управления.

- «Локомотив» - претендент на чемпионство?
- Пока рано так говорить. Да, сейчас очень здорово играет Миранчук, стараются и другие ребята. Однако на какую дистанцию команде удастся сохранить свой победный настрой, остаётся только догадываться.

- Железнодорожникам требуется усиление?
- Безусловно, тем более с учетом травмы Ари. Без усиления и конкуренции в составе на каждую позицию «Локомотиву» придется в текущем сезоне очень и очень сложно.

Напомним, после четырех туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков из 12 возможных. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Ни «Ростов», ни «Динамо» по составу не смогут претендовать на что-то серьезноеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо».Евгений Марков: «Зенит» не играл с «Тосно» вполсилыНападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал выступление команды на старте сезона.Кому же на самом деле принадлежит «Спартак»?Кому же на самом деле принадлежит «Спартак»?После публикации «Советского спорта» о неэффективных тратах в «Спартаке» у многих читателей возникает вопрос.Александр Бубнов: Задача «Рубина» в матче с «Локомотивом» – сыграть надежно в оборонеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Рубином» и «Локомотивом».«Урал» – «Зенит». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча пятого тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом».
Футбол
Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро
Футбол
Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена
Бокс
Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией, которая представляет интересы Ковалева
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Белоус
Юрий Белоусвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости