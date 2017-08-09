Юрий Белоус: Без конкуренции на каждую позицию «Локомотиву» придется тяжело

Бывший советник президента московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал выступления железнодорожников в текущем сезоне.

- Чьей заслуги в нынешнем успехе «Локо» больше - Семина или Геркуса?

- Мне сложно делить заслугу между тренером и президентом клуба, - приводит слова Белоуса «Евро-Футбол» - Учитывая, что никаких широкомасштабных приобретений у «Локомотива» не было, думаю, нынешний успех железнодорожников – это прежде всего заслуга главного тренера. Который, скажем так, с небольшой скамейкой все-таки сохраняет у команды победный настрой. А вообще, футбол- командная игра, в том числе и в плане управления.

- «Локомотив» - претендент на чемпионство?

- Пока рано так говорить. Да, сейчас очень здорово играет Миранчук, стараются и другие ребята. Однако на какую дистанцию команде удастся сохранить свой победный настрой, остаётся только догадываться.

- Железнодорожникам требуется усиление?

- Безусловно, тем более с учетом травмы Ари. Без усиления и конкуренции в составе на каждую позицию «Локомотиву» придется в текущем сезоне очень и очень сложно.

Напомним, после четырех туров «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков из 12 возможных.