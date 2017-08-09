Андреас Гранквист: В сборной Швеции меня называют «деревом»

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о прозвище в национальной команде.

«Сколько помню, в сборной меня всегда называли «granen», по-шведски это значит «дерево». Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия.

Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу: кто-то из моих партнеров по команде успел нарисовать в графе «Гранквист» рождественскую елку. Очень смешно», — цитирует Гранквиста официальный сайт ФИФА.