Андрей Червиченко: Каррере не хватает опыта работы в качестве главного тренера

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, почему с приходом Массимо Карреры оборона красно-белых продолжает оставаться главным уязвимым местом команды.

- В чем проблема красно-белых, что они не отыгрываются, а позволяют себя добить? Проблема все та же: плохая оборона. Собственно, то, для чего Карреру и брали изначально. Дмитрий Аленичев его позвал в качестве тренера защиты, с этой задачей итальянец так и не справился.

Но теперь Каррера мнит себя вообще большим тренером, и, думаю, ему недосуг заниматься какой-то отдельной линией. Поэтому оборона как была расшатанной, так и остается уязвимой стороной «Спартака». Если атака и средняя линия красно-белых отличные, то оборона как была дырой, так и остается.

Каррере не хватает опыта работы в качестве главного тренера, также ему не хватает игроков и взаимопонимания между ними. А футболистам не хватает доверия тренера. Можно, конечно, вообще углубиться и дойти до каких-то криминальных мыслей, поскольку есть и хорошие российские ребята. Да, они ошибаются, но только через опыт, пусть и негативный, можно стать классным игроком. А их вместо этого сажают на лавку и стремятся купить иностранных игроков подороже, - рассказал Червиченко в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что после четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал пять очков и занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.