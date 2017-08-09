Андрей Червиченко: Проверка в Екатеринбурге как раз покажет, насколько «Зенит» серьезен в своих намерениях

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, можно ли назвать нынешний состав «Зенита» тем, который возьмет чемпионство в этом году.

— По последнему матчу — да, по предпоследнему — вряд ли. Размышлять о чемпионстве можно будет туров через десять, когда все покупки будут сделаны, когда будет понятно, кто остался, а с кем попрощались и как игроки взаимодействуют между собой. Пока у «Зенита» все идет хорошо, вверх, но проверка в Екатеринбурге как раз покажет, насколько питерцы серьезны в своих намерениях. Если так же лихо, как «Спартак», они смогут обыграть и «Урал», тогда о чемпионстве уже можно будет начинать говорить, - Червиченко в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что матч пятого тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом» пройдет в Екатеринбурге на поле стадиона «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.