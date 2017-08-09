Юрий Белоус: Матч в Казани – первая серьезная проверка «Локомотива»
Бывший советник президента московского «Локомотива» Юрий Белоус выразил мнение, что матч железнодорожников в гостях с «Рубином» станет первой серьезной проверкой для клуба.
- Чего ожидаете от матча «Локо» с «Рубином»?
- Это будет первая серьезная проверка «Локомотива» на данном этапе.
- А встреча с ЦСКА серьезной проверкой разве не была?
- Была, но после 1-го тура, а не после 4-го. И все посчитали ту победу над ЦСКА большой неожиданностью, - цитирует Белоуса «Евро-Футбол». - В то, что «Локомотив» обыграет «армейцев», не верил никто, за исключением, может быть, только самого «Локомотива» и его болельщиков.
- Насколько велики шансы железнодорожников на три очка в
Казани?
- Если «Локомотив» подтвердит сегодня свою победную поступь, то честь ему и хвала. Но надо иметь в виду, что и «Рубин» сейчас на ходу, победа в прошлом туре над ЦСКА дает казанцам основания претендовать на три очка и сегодня.
Матч
Место и дата
09 августа 20:00, Казань Арена, Текстовая трансляция