Олимпийская сборная России обыграла СКА в серии буллитов и стала победителем турнира Sochi Hockey Open
Олимпийская сборная
России в финале турнира Sochi Hockey Open обыграла СКА со счетом 4:3 (Б).
В составе Олимпийской сборной отличились Егор Коршков,
Максим Чудинов, который забросил со своей половины площадки, и Артем Федоров. У армейцев шайбы забросили Александр Дергачев,
Илья Ковальчук и Виктор Тихонов.
Решающий буллит реализовал Владимир Ткачев.
Напомним, с 14 по 17 августа СКА сыграет в Петербурге на Турнире
памяти Пучкова. Соперниками армейцев станут «Сочи» и сборная Канады.
Первый официальный матч нового сезона СКА проведет 21
августа против ЦСКА.
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