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Олимпийская сборная России обыграла СКА в серии буллитов и стала победителем турнира Sochi Hockey Open

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Олимпийская сборная России в финале турнира Sochi Hockey Open обыграла СКА со счетом 4:3 (Б).

В составе Олимпийской сборной отличились Егор Коршков, Максим Чудинов, который забросил со своей половины площадки, и Артем Федоров. У армейцев шайбы забросили Александр Дергачев, Илья Ковальчук и Виктор Тихонов.

Решающий буллит реализовал Владимир Ткачев.

Напомним, с 14 по 17 августа СКА сыграет в Петербурге на Турнире памяти Пучкова. Соперниками армейцев станут «Сочи» и сборная Канады.

Первый официальный матч нового сезона СКА проведет 21 августа против ЦСКА.

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