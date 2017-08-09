Александр Бубнов: Ни «Ростов», ни «Динамо» по составу не смогут претендовать на что-то серьезное

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Динамо».

- Ни «Ростов», ни «Динамо» по составу не смогут претендовать на что-то серьезное. Москвичам нужно закрепиться в РФПЛ, руководство это понимает. Ростовчане – крепкие середняки. После изменений им нужно в первую очередь максимально отдалиться от зоны вылета до зимней паузы. В распоряжении Кучука опытные игроки, не случайно они набрали столько очков за первые четыре тура.

Жду вязкого матча. Все игры «Ростова» – борьба за центр поля, использование длинных передач, контратак и стандартов. Это же можно сказать и про «Динамо», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет в Ростов-на-Дону на поле стадиона «Олимп-2» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.