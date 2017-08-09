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Александр Рязанцев: Возвращение Каспарова? Он уже играл в блиц-турнирах

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион России, тренер женской сборной, гроссмейстер Александр Рязанцев – о возможном возвращении Гарри Каспарова.

- Этот турнир может быть первым шагом к реальному возвращению Каспарова?
- Я бы не назвал это возвращением. Каспаров уже играл блиц в Сент-Луисе, теперь решил попробовать сыграть в турнире по рапиду. А какие у него мысли на будущее, трудно сказать. Гонорар за участие? Каспаров никогда не играл в коммерческих турнирах без особых персональных условий, думаю, и сейчас ничего не изменилось.

Напомним, в Сент-Луисе с 13 по 17 августа пройдет турнир по рапиду и блицу с участием 10 гроссмейстеров, в котором сыграет и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. 

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