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Александр Бубнов: Поставил на ЦСКА, потому что они сильнее «Тосно»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча пятого тура премьер-лиги между «Тосно» и ЦСКА.

- «Тосно» выглядит лучше «Арсенала», поэтому ЦСКА предстоит более сложный матч, чем «Спартаку». «Тосно» не слишком надежен в обороне, но команда определенно интересная. Потеря Акинфеева с «Рубином» обернулась поражением, поэтому его отсутствие нужно учитывать. Также нужно принимать во внимание, что «Тосно» – клуб из Ленинградской области и очень хочет отобрать очки у фаворита, помочь «Зениту». Об этом даже руководство раньше намекало. Ведь у игроков есть мысль: если хорошо проявить себя в «Тосно» – есть вероятность попасть в «Зенит». К тому же там очень много воспитанников «Зенита». Это хорошая мотивация.

На мой взгляд, «Тосно» показывает лучший футбол, если брать аутсайдеров. Поставил на ЦСКА, потому что они сильнее «Тосно», в арсенале армейцев больше инструментов для атаки, но им будет очень непросто. Турнирная ситуация у «Спартака» и ЦСКА очень непростая. В случае потери очков они могут отстать на сумасшедшее расстояние. Это обязывает ЦСКА выйти на матч мотивированным, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

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