Барабанов признан MVP Sochi Hockey Open
Источник: ХК СКАКомментарии
Нападающий СКА
Александр Барабанов получил приз самому ценному игроку турнира Sochi Hockey
Open.
Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин, лучшим защитником –
Максим Чудинов, а лучшим нападающим – Сергей Мозякин.
Напомним, победителем турнира стала Олимпийская сборная
России. В финале она обыграла СКА в серии буллитов (4:3).
Барабанов забросил на турнире пять шайб шайбы. Четыре – «Куньлуню» и одну – магнитогорскому «Металлургу».
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