Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -ЦСКА
Футбол  Урал0 : 0Зенит
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Ростов- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Барабанов признан MVP Sochi Hockey Open

Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов получил приз самому ценному игроку турнира Sochi Hockey Open.

Лучшим вратарем признан Игорь Шестеркин, лучшим защитником – Максим Чудинов, а лучшим нападающим – Сергей Мозякин.

Напомним, победителем турнира стала Олимпийская сборная России. В финале она обыграла СКА в серии буллитов (4:3).

Барабанов забросил на турнире пять шайб шайбы. Четыре – «Куньлуню» и одну – магнитогорскому «Металлургу».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Барабанов: Пока я не готов к НХЛНападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о своем будущем.«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)Александр Барабанов забросил четыре шайбы в ворота «Куньлуня». Как не поговорить с таким форвардом?Как СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпионаКак СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпионаГлавные силы СКА теперь тоже готовятся к новому сезону.Александр Барабанов: Моя свадьба была чуть скромнее, чем у ОвечкинаНападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.«Почему бы и не поехать в Вегас. В гости!» Игроки СКА отпраздновали чемпионство«Почему бы и не поехать в Вегас. В гости!» Игроки СКА отпраздновали чемпионствоАлександр Барабанов отвечал на шутки журналистов, а Виктор Тихонов оправдывался за не самое эмоциональное празднование.
Футбол
Команда КВН «Кефир» стала двукратным чемпионом мира по футболу
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до восьми миллионов евро
Футбол
Андрей Будогосский: Турбин переведен в первый дивизион, нагрузка Николаева будет снижена
Бокс
Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией, которая представляет интересы Ковалева
все новости
Александр Барабанов
Александр Барабановвсе новости