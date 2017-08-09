В Главгосэкпертизу снова направлены материалы по проектам стадионов ЧМ-2018

Руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов подтвердил, что материалы по проектам стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года снова поступают на рассмотрение экспертов.



Об этом Игорь Манылов рассказал, отвечая на вопросы журналистов на площадке Главгосэкспертизы России в рамках Всероссийского дня строителя, проходящего 9 августа в Москве.

По словам Игоря Манылова, полный цикл экспертизы по всем объектам уже пройден, но работа по нескольким стадионам еще идет. Это связано с тем, что заказчики, проектировщики и подрядчики зачастую вынуждены оперативно вносить изменения в уже согласованные технические решения из-за регулярно пополняемых и меняющихся требований в области регулирования. Также на необходимость нового захода в Главгосэкспертизу могут оказать влияние возникновение новых обстоятельств, дополнительные исследований и изысканий в ходе реализации одобренных проектов.



Тем не менее, как подчеркнул Игорь Манылов, предстоящие доработки по стадионам и другим спортивным и инфраструктурным объектам, возводимым для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, не окажет воздействия на сроки реализации проектов.

«В основном, речь о корректировке уже принятых решений по нескольким стадионам. Эта работа уже не носит такого глобального характера и не влияет на сроки строительства», - подчеркнул начальник Главгосэкспертизы России.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В список этих городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Во всех этих городах (кроме Казани) строятся или реконструируются стадионы. Кроме того, везде строится или совершенствуется инфраструктура, причем все объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2017 года.

Ранее «Советский спорт» сообщал, что в ходе рассмотрения проектов строительства и реконструкции объектов чемпионата мира в Главгосэкспертизе была значительно сокращена стоимость этих объектов: общая экономия по итогам работы Главгосэкспертизы в 2016 году составила около 300 миллиардов рублей, что сопоставимо с расходами государства на ЖКХ (80,0 млрд руб.), культуру (97,0), физическую культуру и спорт (64,0) и охрану окружающей среды (64,0) вместе взятые.





