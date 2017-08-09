Международная федерация киберспорта (IeSF) анонсировала список дисциплин 9th Esports World Championship 2017.



Чемпионат пройдет по дисциплинам League of Legends, Counter Strike: Global Offensive и Tekken 7.



В ходе первого этапа регистрации были поданы заявки на участие 455 спортсменов из 39 стран Азии, Европы, Америки, Океании и Африки.



«Международная федерация киберспорта сделает всё необходимое, чтобы провести мероприятие на высшем уровне. Особенную привлекательность чемпионату в этом году добавит то, что сразу по его окончании в городе Пусан состоятся Всемирный саммит киберспортивных организаторов и G-STAR – одно из крупнейших игровых шоу в Азии», – прокомментировал генеральный секретарь IeSF Алекс Лим.



9th Esports World Championship 2017 пройдет с 9 по 12 ноября в Пусане, Южная Корея.



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