IeSF анонсировала список дисциплин 9th Esports World Championship 2017
Международная федерация киберспорта (IeSF) анонсировала список дисциплин 9th Esports World Championship 2017.
Чемпионат пройдет по дисциплинам League of Legends, Counter Strike: Global Offensive и Tekken 7.
В ходе первого этапа регистрации были поданы заявки на участие 455 спортсменов из 39 стран Азии, Европы, Америки, Океании и Африки.
«Международная федерация киберспорта сделает всё необходимое, чтобы провести мероприятие на высшем уровне. Особенную привлекательность чемпионату в этом году добавит то, что сразу по его окончании в городе Пусан состоятся Всемирный саммит киберспортивных организаторов и G-STAR – одно из крупнейших игровых шоу в Азии», – прокомментировал генеральный секретарь IeSF Алекс Лим.
9th Esports World Championship 2017 пройдет с 9 по 12 ноября в Пусане, Южная Корея.