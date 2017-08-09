Евгений Марков: «Зенит» не играл с «Тосно» вполсилы

Нападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал выступление команды на старте сезона.

«Напряжение в команде после первой победы в РФПЛ спало. Немного раскрепостились. Нам очень нужны были первые очки, первая победа. Теперь по-другому чувствуем себя психологически. А так… У нас и после трех поражений была хорошая атмосфера. Знали, что с нашей игрой обязательно добьемся положительного результата.

Тяжелый календарь? А что сделать? Так, видимо, бывает с каждым клубом, который выходит из ФНЛ. У них всегда тяжелый календарь. Но, мне кажется, лучше сразу сыграть со всеми сильными соперниками. Освоимся — и будет полегче.



Я не считаю, что «Зенит» играл с нами вполсилы. Может, все дело в том, что мы посильнее «Спартака»? Шучу, шучу! Просто «Спартак» против «Зенита» решил сыграть в более открытый футбол. Считаю, сине-бело-голубым против нас было тяжелее», — цитирует Маркова «Спорт день за днем».