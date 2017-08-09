«Спартак» расторг контракт с нападающим Глазачевым

Райан Стоа: Впереди «Кубок мэра Москвы» - настраиваемся и готовимся к нему

Райан Стоа: Впереди «Кубок мэра Москвы» - настраиваемся и готовимся к нему Центральный нападающий первого звена «Спартака» Райан Стоа подвел итоги турнира в Нижнем Новгороде.