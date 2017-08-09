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«Спартак» расторг контракт с нападающим Глазачевым

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

«Спартак» по обоюдному соглашению сторон прекратил сотрудничество с нападающим Константином Глазачевым. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, что соглашение было рассчитано до конца сезона-2017/18.

В минувшем сезоне игрок провел 40 матчей регулярного чемпионата и набрал 18 (7+11) очков.

Воспитанник ярославского хоккея ранее выступал за «Локомотив», «Сибирь», «Амур», «Кузню», «Барыс», минское «Динамо», «Магнитку», «Ак Барс», СКА, «Югру» и московское «Динамо».

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