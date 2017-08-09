Райан Стоа: Впереди «Кубок мэра Москвы» – настраиваемся и готовимся к нему

Центральный нападающий первого звена «Спартака» Райан Стоа подвел итоги турнира в Нижнем Новгороде.

- Это был хороший предсезонный турнир, на котором свои силы проверяют крепкие команды. В свою очередь, получилась отличная проверка на прочность и для нашей команды. Все-таки мы провели пять матчей за семь дней. Да, это непростой график, но мы здесь для того, чтобы хорошо подготовиться к предстоящему сезону, который начнется совсем скоро.

Конечно, мы могли бы выиграть больше игр, но вместе с нами на турнир приехали хорошие команды, поэтому проходных матчей, как и слабых соперников, у нас не было. Одну игру мы проиграли в овертайме, одну - по буллитам, одну - в основное время, в двух оставшихся - победили. Повторюсь, хотелось бы выиграть больше, но что теперь говорить... Впереди «Кубок мэра Москвы» - настраиваемся и готовимся к нему, - приводит слова Стоа пресс-служба красно-белых.

Напомним, что на турнире в Нижнем Новгороде «Спартак» стал в итоге четвертым.