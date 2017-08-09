«Урал» – «Зенит». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В среду в Екатеринбурге прошел матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом» (1:1). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:0 35' Эрик Бикфалви pic.twitter.com/RVljsl80Ar— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #УралЗенит 1:1 60' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/to2DMzvcNO— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически