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ВИДЕО ДНЯ: Максим Чудинов забил в ворота СКА гол со своей половины площадки

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов забросил курьезную шайбу в финале Sochi Hockey Open.

Голкипер СКА Микко Коскинен оказался не готов к броску со столь дальней дистанцией и не смог справиться с броском защитника.

Отметим, что Чудинов, защищающий на турнире цвета олимпийской сборной России, выступает за СКА.

Напомним, что олимпийская сборная России обыграла СКА в серии буллитов со счетом 4:3 и стала победителем турнира Sochi Hockey Open.

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