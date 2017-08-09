ВИДЕО ДНЯ: Максим Чудинов забил в ворота СКА гол со своей половины площадки
Источник: ХК «Сочи»Комментарии
Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов забросил курьезную шайбу в финале Sochi Hockey Open.
Голкипер СКА Микко Коскинен оказался не готов к броску со столь дальней дистанцией и не смог справиться с броском защитника.
Отметим, что Чудинов, защищающий на турнире цвета олимпийской сборной России, выступает за СКА.
Напомним, что олимпийская сборная России обыграла СКА в серии буллитов со счетом 4:3 и стала победителем турнира Sochi Hockey Open.
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