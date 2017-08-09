Бен Максвелл: Играть в клубе с такой историей, как у «Спартака» – непросто

Канадский нападающий московского «Спартака» Бен Максвелл рассказал о своей новой команде и о сборной Канаде.

- Я уже встречался с новым тренером «Спартака», преодолевать языковой барьер мне помогает Андрей Потайчук, с которым я познакомился еще в «Югре». Да и команда подобралась отличная. Прогресс по сравнению с прошлым годом - очевидный.

Наслышан про эмоциональных фанатов нашего клуба. Но я надеюсь, что мы будем чаще выигрывать, чем проигрывать. Играть в клубе с такой историей - непросто.

Мне удалось пообщаться с некоторыми хоккеистами сборной Канады, с которыми я недолго играл. Вообще я знаю примерно половину команды. Они хорошие парни и общение с ними складывается легко. Когда я ехал в Россию, то не ожидал, что у меня будет возможность сыграть на Олимпийских играх. И сейчас я очень рад такому шансу. Но до Олимпиады еще 6 месяцев, а впереди ещё столько игр и турниров, - рассказал форвард в интервью «Спорт FM».

Напомним, что в мае «Спартак» подписал однолетний контракт с канадским форвардом. 29-летний нападающий выступал в различных командах АХЛ и CHL, провел в карьере 47 матчей в НХЛ. В минувшем сезоне КХЛ Максвелл провел 48 игр в составе «Сочи» и набрал 15 (8+7) очков.