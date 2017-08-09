Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Тосно0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал1 : 1Зенит
Футбол  Рубин0 : 0Локомотив
Футбол  Ростов1 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бен Максвелл: Играть в клубе с такой историей, как у «Спартака» – непросто

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Канадский нападающий московского «Спартака» Бен Максвелл рассказал о своей новой команде и о сборной Канаде.

- Я уже встречался с новым тренером «Спартака», преодолевать языковой барьер мне помогает Андрей Потайчук, с которым я познакомился еще в «Югре». Да и команда подобралась отличная. Прогресс по сравнению с прошлым годом - очевидный.

Наслышан про эмоциональных фанатов нашего клуба. Но я надеюсь, что мы будем чаще выигрывать, чем проигрывать. Играть в клубе с такой историей - непросто.

Мне удалось пообщаться с некоторыми хоккеистами сборной Канады, с которыми я недолго играл. Вообще я знаю примерно половину команды. Они хорошие парни и общение с ними складывается легко. Когда я ехал в Россию, то не ожидал, что у меня будет возможность сыграть на Олимпийских играх. И сейчас я очень рад такому шансу. Но до Олимпиады еще 6 месяцев, а впереди ещё столько игр и турниров, - рассказал форвард в интервью «Спорт FM».

Напомним, что в мае «Спартак» подписал однолетний контракт с канадским форвардом. 29-летний нападающий выступал в различных командах АХЛ и CHL, провел в карьере 47 матчей в НХЛ. В минувшем сезоне КХЛ Максвелл провел 48 игр в составе «Сочи» и набрал 15 (8+7) очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Почему в сборной играет «Владимирский централ»? У нас есть ди-джей» (видео)«Почему в сборной играет «Владимирский централ»? У нас есть ди-джей» (видео)После финала Sochi Hockey Open обозреватель «Советского спорта» послушал игроков и тренеров.Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнутКонтракт нападающего Даниса Зарипова с казанским «Ак Барсом» расторгнут.Это вы еще не видели! Чудо-гол Чудинова в ворота СКА спас сборную России (видео)Это вы еще не видели! Чудо-гол Чудинова в ворота СКА спас сборную России (видео)Олимпийская сборная России выиграла Sochi Hockey Open, победив в финале СКА. Ход матча переломила шайба защитника Максима Чудинова.Райан Стоа: Впереди «Кубок мэра Москвы» – настраиваемся и готовимся к немуЦентральный нападающий первого звена «Спартака» Райан Стоа подвел итоги турнира в Нижнем Новгороде.«Спартак» расторг контракт с нападающим Глазачевым«Спартак» по обоюдному соглашению сторон прекратил сотрудничество с нападающим Константином Глазачевым. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Соломон Кверквелия: Грасию я никогда не уважал как тренера, он просто клоун
Футбол
«Спартак» – «Арсенал». Видео гола Промеса
Футбол
«Ростов» – «Динамо». Онлайн
Футбол
«Тосно» – ЦСКА. Онлайн
Футбол
«Рубин» – «Локомотив». Онлайн
Футбол
Роберто Манчини: Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу
Хоккей
Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и впервые при Манчини потерял очки
Футбол
«Урал» – «Зенит». Видео голов
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Бен Максвелл
Бен Максвеллвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости