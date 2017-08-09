Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 1Волгарь
Футбол  Спартак1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Тосно0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал1 : 1Зенит
Футбол  Рубин0 : 0Локомотив
Футбол  Ростов1 : 0Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» – «Арсенал». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые состав команд в матче пятого тура РФПЛ между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

«Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Джано, Тимофеев, Промес, Пашалич, Зе Луиш.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов, Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Матч начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Спартак - Арсенал - 1:0 (1:0)

Перерыв

Голы

Промес 20 (1:0).

Состав

Спартак: Селихов, Таски, Петкович, Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе, Промес, Самедов, Зе Луиш

Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов, Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич

Предупреждения:

Тигиев, 24 - Альварес, 45

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кокорин: Расстроены, что не победилиФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением об игре против «Урала» (1:1).Соломон Кверквелия: Грасию я никогда не уважал как тренера, он просто клоунЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о бывшем главном тренере «Рубина» Хавьере Грасие.Соломон Кверквелия: Когда Бердыев уходил из «Рубина», я плакалЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился мнением о главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве, при котором он появился в казанском клубе.«Спартак» – «Арсенал». Видео гола ПромесаВ среду в Москве проходит матч 5-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».«Рубин» – «Локомотив». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча пятого тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом».
Главные новости
Футбол
«Спартак» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Соломон Кверквелия: Грасию я никогда не уважал как тренера, он просто клоун
Футбол
«Спартак» – «Арсенал». Видео гола Промеса
Футбол
«Ростов» – «Динамо». Онлайн
Футбол
«Тосно» – ЦСКА. Онлайн
Футбол
«Рубин» – «Локомотив». Онлайн
Футбол
Роберто Манчини: Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу
Хоккей
Контракт Зарипова с «Ак Барсом» расторгнут
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и впервые при Манчини потерял очки
Футбол
«Урал» – «Зенит». Видео голов
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости