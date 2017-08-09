«Спартак» – «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые состав команд в матче пятого тура РФПЛ между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
«Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Джано, Тимофеев, Промес, Пашалич, Зе Луиш.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов, Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Матч начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Промес 20 (1:0).
Состав
Спартак: Селихов, Таски, Петкович, Тигиев, Джикия, Пашалич, Тимофеев (Глушаков, 31), Ананидзе, Промес, Самедов, Зе Луиш
Арсенал: Габулов, Беляев, Альварес, Денисов, Чаушич, Берхамов (Боурчану, 21), Максимов, Александров, Ткачёв, Шевченко, Джорджевич
Предупреждения:
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
09 августа 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция